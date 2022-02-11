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ESKİŞEHİR - Eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç yaşadıklarını anlattı

11.02.2022 13:40

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19), tahliyesinin ardından, hiç tanımadığı insanların annelerinin, kız kardeşlerinin çok güzel dileklerde bulunup kendisi için dua ettiğini belirterek, "Allah bunu...

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Tolga Daşkıran (19), tahliyesinin ardından, hiç tanımadığı insanların annelerinin, kız kardeşlerinin çok güzel dileklerde bulunup kendisi için dua ettiğini belirterek, "Allah bunu kimseye yaşatmasın, kimseyi bu duruma düşürmesin. Kadınlara şiddete çok karşıyım." dedi.

Daşkıran, yaşadıklarını gazetecilere anlattı. Olay günü, arkadaşıyla yürüdükleri sırada bir kadının çığlık sesini duyduklarını ve sesin geldiği yöne doğru gittiklerini söyledi.

Olay yerinde bir kadının ve genç kızın yaralandığını gördüğünü belirten Daşkıran, "Annem gözümün önüne geldi. Arkadaşımla olaya müdahale etmek istedik. Arkadaşım bacağından yaralandı. Sonra bıçağı bana doğrulttu, salladı. Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım." diye konuştu.

Mahkemeye çıkarıldığını ve tutuklandığını hatırlatan Daşkıran, şunları söyledi:

"Cezaevine girdiğim gün çok sıkıntılı bir süreçti. 'Ben ne yaptım' sorusunu kendime sordum. O zamana kadar yaşadığım her şey bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annem, babam ne yapıyor, Hüseyin'in bacağı nasıl oldu, yaralanan kadının, kızının, adamın durumu nasıl' hep bunları düşündüm. Dışarıdakileri düşündüm, hiçbir zaman kendimi düşünmedim. 'Benim sonum ne olacak' Bu soruyu da ikinci gün düşünmeye başladım."

"Kadınlara şiddete çok karşıyım"

Cezaevinden tahliye edildikten sonra hissettiklerini paylaşan Daşkıran, "Kapıdan çıktığım ilk an annem 'oğlum' diye bağırdı. Ağlıyordu zaten. Annemin ellerini tuttum, ' ağlama anne. Bitti, çıktım' dedim. Hiç tanımadığım insanların anneleri, kız kardeşleri çok güzel dileklerde bulunup dualar ettiler. Allah bunu kimseye yaşatmasın, kimseyi bu duruma düşürmesin. Kadınlara şiddete çok karşıyım." dedi.

Annesinin de zamanında şiddet gördüğünü ifade eden Daşkıran,"Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Kesinlikle kadına şiddete karşıyım. Sonuna kadar dik duracağıma da söz veriyorum." diye konuştu.

Ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tolga Daşkıran, hala asker olma hayalini taşıdığını söyledi.

Yaralı kadının hastanede verdiği ifade ortaya çıktı

Eşi Abdulkadir A. tarafından bıçakla yaralanan Shanaz N. (47), Eskişehir Şehir Hastanesindeki ifadesinde, eşi ile olaydan önce de zaman zaman maddi imkansızlıklar nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Yine zaman zaman beni dövdüğü oldu. Ancak eşimin darp etmesinden dolayı resmi makamlara çocuklarımın huzuru kaçmasın diye hiç başvurmadım." dedi.

Shanaz N. eşinden şikayetçi oldu.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A'yı (32) bıçakla yaralamıştı. Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir A'yı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Daşkıran, daha sonra avukatının tutukluluğa itiraz etmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

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Eskişehir, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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