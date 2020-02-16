Eskişehir'de eşinin bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de eşinin bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü - Son Dakika

Eskişehir'de eşinin bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

14 dakika önce

Eskişehir'de eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de eşinin bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü, System.String[]

Eskişehir'de eşiyle aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erenköy Mahallesi'nde bir evde yaşayan Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında "kıskançlık" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bıçakla ağır yaralanan Hafize F, yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini bıçakladığı ileri sürülen Ferhat F. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail Savunma Güçleri'nin resmi hesabından kadın fotoğrafı paylaşıldı
Tekirdağ'da eğlence mekanında zorla çalıştırılan 4 kadın kurtarıldı Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
15:41 Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu
15:41 Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
15:19 Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 16:04:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de eşinin bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]