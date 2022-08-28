Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi

28.08.2022 11:54
Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, eski çağlara ait olduğu belirlenen 537 kilo şarap mayasını satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, eski çağlara ait olduğu belirlenen 537 kilo şarap mayasını satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eski çağlara ait olduğu belirlenen şarap mayasını satmak isteyen 6 kişiyi takibe aldı. Yukarısögütönü Mahallesi'nde durdurulan 2 araçtaki 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda, 537 kilo şarap mayası ele geçirildi. 6 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kilolarca şarap mayası ise inceleme için Eskişehir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de, eski çağlara ait 537 kilo şarap mayası ele geçirildi - Son Dakika
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