Eski çağlara ait şarap mayası satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Eski çağlara ait şarap mayası satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

28.08.2022 11:05
Eski çağlara ait şarap mayası satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Eskişehir'de, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, bir şahsın elindeki çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Bunun üzerine KOM ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, koordineli olarak operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Yukarısöğütönü Mahallesi'nde 2 araç ve 6 şüpheli şahıs, eski çağlara ait olduğu değerlendirilen 537 kilogram şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler Eti Arkeoloji Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski çağlara ait şarap mayası satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski çağlara ait şarap mayası satmaya çalışan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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