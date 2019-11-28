Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de eski damadını ağır yaralan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de eski damadını ağır yaralan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de eski damadını ağır yaralan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Eskişehir'de eski damadını silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de eski damadını ağır yaralan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Eskişehir'de eski damadını silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi Durusoy Sokak'ta Yüksel B. (53), evine gelen eski damadı Özgür A. (28) ile kızını bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yüksel B., üzerinde taşıdığı tabancayla Özgür A,'ya ateş etti. Göğsünden ve bacağından yaralanan Özgür A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay sonrasında gözaltına alınan Yüksel B.'nin ifadesinde ise, eski damadı Özgür A.'nın sürekli kızına bıçak göstermek suretiyle ölümle tehdit ettiğini, olayın gerçekleştiği saatte kızına zarar vermek için evlerine geldiğini düşünerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Huzur Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de eski damadını ağır yaralan şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]