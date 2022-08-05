Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı - Son Dakika
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Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı

05.08.2022 15:54
Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı

ESKİŞEHİR'de, eski eşi tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini belirterek, savcılığa başvuran Tuğba A.'nın şikayetiyle gözaltına alınan Semih Safa, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, eski eşi tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini belirterek, savcılığa başvuran Tuğba A.'nın şikayetiyle gözaltına alınan Semih Safa, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de oturan, 1 çocuk annesi Tuğba A., 1 yıl önce Semih Safa'dan boşandı. Eski eşinin kendisini takip edip, tehdit ettiğini öne süren Tuğba A., savcılığa başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen Safa'nın kendisini tehdit edip, dövdüğünü belirten Tuğba A., aldığı darp raporuyla savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanan Semih Safa, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Safa, çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.Eski eşinin, uzaklaştırma kararına rağmen takip ederek kendisini dövdüğünü söyleyen Tuğba A., "Beni takip ediyor, darbediyor, tehditler savuruyor. Ceza almasını istiyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı - Son Dakika
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