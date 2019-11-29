Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan kadının ölümü

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Arslan'ın, Başsavcılık ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne genel olarak hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlamasıyla 23 başvurusunun bulunduğunun tespit edildiğini belirterek, başvurular üzerine boşandığı eşi Yalçın Özalpay hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek cezalandırılması talebiyle kamu davası açıldığını, davaların bir kısmının devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Ayşe Tuba Arslan'ın boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından kesici aletle yaralanması ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin basında yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere basın açıklamasına gerek duyulduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden Arslan ile Özalpay'ın bir süre önce boşandıkları ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayşe Tuba Arslan'ın gerek boşanmadan önce gerekse boşanma tarihinden sonra UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne genel olarak hakaret, tehdit, basit yaralama suçlamasıyla toplam 23 kez başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu başvurular üzerine derhal titizlikle soruşturmalara başlanılmış, toplanan delillere göre Yalçın Özalpay hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek mahkemelere cezalandırılması talebiyle hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından kamu davası açılmıştır.

Açılan davaların bir kısmı halen devam etmektedir. İki dosya birleştirme kararı ile bir dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatılmıştır."

Açıklamada, geriye kalan 10 başvuru için delil yetersizliği ve bazı dosyalarda Arslan'ın talebi üzerine doktor raporu alınmadığı için iddiası delillendirilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, her olayda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında evden uzaklaştırılma ve Ayşe Tuba Arslan'a yaklaşmaması hususunda koruma kararları verilmiş ve Arslan hakkında koruma uygulanmıştır. Bu kapsamda son olarak merhum Arslan'ın kendisine şiddet uyguladığını belirttiği Yalçın Özalpay hakkında talep etmiş olduğu uzaklaştırma tedbir kararına ilişkin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen tedbir kararı Eskişehir 1. Aile Mahkemesi tarafından 17 Eylül'de onaylanmış olup, belirtilen tedbir kararının yine talepler halinde ayrı ayrı 1, 2 ve 6 ay olmak üzere uzatıldığı tespit edilmiştir.

Son uzatma kararı 8 Ocak 2019'da 6 ay süre daha uzatılmıştır. Son üzücü olayın meydana geldiği tarihte uzatılan koruma kararının süresinin dolduğu, bu tarihten itibaren de herhangi bir talep yapılmadığı ve herhangi bir ihlal olmadığı için yeni bir karar verilmediği anlaşılmıştır."

Olay

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün (52) saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan Yalçın Ö. tutuklanmıştı.