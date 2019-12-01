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Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan kadının ölümü

6 saat önce

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eski eşi tarafından satırla yaralanan ve 44 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ı ölümüne ilişkin, "Savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna taşımış.

Eskişehir'de eski eşi tarafından satırla yaralanan kadının ölümü, System.String[]

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eski eşi tarafından satırla yaralanan ve 44 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ı ölümüne ilişkin, "Savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna taşımış. Bir kadın 23 kez suç duyurusunda bulunduğu saldırgan ile uzlaştırmaya zorlanır mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Çakırözer, yaptığı yazılı açıklamada, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin yasaya rağmen hakkında 23 suç duyurusu bulunan saldırganın bir gün bile hapse girmediğini ifade etti.

Saldırgan hakkında uygulanabilir tek cezanın 3 bin lira olduğunu öne süren Çakırözer, şunları kaydetti:

"Savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna taşımış. Bir kadın 23 kez suç duyurusunda bulunduğu saldırgan ile uzlaştırmaya zorlanır mı? Arslan da tehdit ve hakaretlerin devam ettiğini kayıtlara geçirerek uzlaşmayı reddetmiş. Türkiye, kadına karşı şiddetle mücadelenin esaslarını düzenleyen İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı ve bu sözleşme her türlü arabuluculuk ve uzlaştırmayı yasaklıyor. Buna rağmen Eskişehir'de savcılığın olası katille uzlaştırma tutumu yeni saldırıların kapısını açmış."

Olay

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın (52) saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Arslan, tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Hastanede iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan Özalpay tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ayşe Tuba , Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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