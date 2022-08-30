Eski eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de eski eşine şiddet uyguladığı için ev hapsine alınan ve elektronik kelepçeyle takip edilen şahıs, adli kontrol yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, eski eşine şiddet uyguladığı için gözaltına alınan Ü.K. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde adli kontrol şartıyla ev hapsine alınan ve elektronik kelepçe ile takip edilen şüphelinin 23 Ağustos tarihinde adli kontrol yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle Ü.K. hakkında Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi. Elektronik kelepçesi sökülen şüpheli, cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR