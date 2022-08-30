Eski eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı

30.08.2022 10:36
Eski eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de eski eşine şiddet uyguladığı için ev hapsine alınan ve elektronik kelepçeyle takip edilen şahıs, adli kontrol yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Eskişehir'de eski eşine şiddet uyguladığı için ev hapsine alınan ve elektronik kelepçeyle takip edilen şahıs, adli kontrol yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, eski eşine şiddet uyguladığı için gözaltına alınan Ü.K. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde adli kontrol şartıyla ev hapsine alınan ve elektronik kelepçe ile takip edilen şüphelinin 23 Ağustos tarihinde adli kontrol yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edildi. İhlal nedeniyle Ü.K. hakkında Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi. Elektronik kelepçesi sökülen şüpheli, cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından
Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:08 Dudak uçuklatan servet! Hintli milyarder dünyanın en zenginleri listesinde üçüncü sıraya yükseldi
09:38 Vali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu 30 Ağustos nedeniyle Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı
09:30 Üç Kuruşun başrolü Uraz Kaygılaroğlu etek giydi
09:09 Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
08:10 Oğlunu döven adamı tabancayla vurarak öldürdü
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 10:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Eski eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement