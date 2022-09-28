Alınan bilgiye göre, R.D, eski erkek arkadaşı E.O'nun kendisini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle aile mahkemesinden 3 ay süre ile önleyici tedbir kararı aldırdı.

Eskişehir 'de, eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile kardeşi tutuklandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli ile kardeşi tutuklandı - Son Dakika

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