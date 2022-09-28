Eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli ile kardeşi tutuklandı - Son Dakika
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Eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli ile kardeşi tutuklandı

28.09.2022 11:48
Eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli ile kardeşi tutuklandı

Eskişehir'de, eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile kardeşi tutuklandı.

Eskişehir'de, eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, R.D, eski erkek arkadaşı E.O'nun kendisini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle aile mahkemesinden 3 ay süre ile önleyici tedbir kararı aldırdı.

Evine gelen E.O. ve kardeşi İ.O'nun satırlı tehdidine maruz kaldığını öne süren R.D'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda sorgulanan E.O. ile İ.O, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli ile kardeşi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski kız arkadaşını satırla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli ile kardeşi tutuklandı - Son Dakika
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