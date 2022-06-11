Eskişehir'de Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz: "Asla ve Asla Tutuksuz Yargılanmasını İstemiyorum" - Son Dakika
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Eskişehir'de Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz: "Asla ve Asla Tutuksuz Yargılanmasını İstemiyorum"

11.06.2022 19:42

Eskişehir’de, 2 buçuk yıl önce boşandığı Mete Arslanoğlu tarafından silahla yaralanan avukat Merve Gül Durmaz, hastanede; “Bu tür insanların dışarıda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallaya sallaya sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini istiyorum. Asla ve asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum” açıklamasını yaptı.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'de, 2 buçuk yıl önce boşandığı Mete Arslanoğlu tarafından silahla yaralanan avukat Merve Gül Durmaz, hastanede; "Bu tür insanların dışarıda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallaya sallaya sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini istiyorum. Asla ve asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum" açıklamasını yaptı.

Eskişehir'de Mete Arslanoğlu, 7 Haziran'da Tepebaşı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Sarıkaya, Merve Gül Durmaz ve tartışmayı ayırmaya çalışan bir kişiyi tabanca ile yaraladı. Merve Gül Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, diğer kişi ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Arslanoğlu, "kasten yaralama" suçlaması ile tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren avukat Merve Gül Durmaz'ın iki kurşun isabet eden sol bacağında iki kırık, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise bir kırık tespit edildi. Ameliyata alınan Durmaz'ın bacağına platin takıldığı öğrenildi. Durmaz, tedavisinin devam ettiği hastanede, şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşandığım eşim tarafından silahlı saldırıya uğradım. Her iki bacağımdan da yaralandım. Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastanedeyim ve tedavim devam etmekte. Her gün kadına şiddet haberlerini duyuyoruz. Ben de bir hukukçu olarak, bu işin içinde olmama rağmen böyle bir olaya maruz kalmam bunu bizzat yaşamam gerçekten olayın ne kadar önemli olduğunu, bu tür insanların dışarıda olması, bu tür insanların cesaretlenmesi, bu tür insanların elini kolunu sallaya sallaya sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini istiyorum. Asla ve asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum."

Eskişehir'de Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz: Asla ve Asla Tutuksuz Yargılanmasını İstemiyorum
Eskişehir'de Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz: Asla ve Asla Tutuksuz Yargılanmasını İstemiyorum
Eskişehir'de Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz: Asla ve Asla Tutuksuz Yargılanmasını İstemiyorum
Eskişehir'de Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz: Asla ve Asla Tutuksuz Yargılanmasını İstemiyorum

YORUMLAR
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Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor Sanatçılar Eskişehir'e Birbirinden Özel Eserler Bıraktı Sanatçılar Eskişehir'e Birbirinden Özel Eserler Bıraktı
Kaynak: ANKA

Eskişehir, alışveriş, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz: 'Asla ve Asla Tutuksuz Yargılanmasını İstemiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğrayan Avukat Merve Gül Durmaz: "Asla ve Asla Tutuksuz Yargılanmasını İstemiyorum" - Son Dakika
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