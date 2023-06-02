Eskişehir'de eski sevgilisini 12 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Eskişehir'de eski sevgilisini 12 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı

02.06.2023 17:18

Eskişehir'de 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisini 12 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih D., 'Pişman değilim, Allah'a havale ediyorum' dedi. Olayın ardından tutuklanan şahıs, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'de eski sevgilisini bıçaklayan adam tutuklanarak cezaevine gönderirken, adliye çıkışı söyledikleriyle kan dondurdu. Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'ta dün 23.00 sularında arkadaşı ile eğlenmeye giden spor eğitmeni Gamze C. (34), eğlence mekanının önünde 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Fatih D.'den ayrıldığı ve yakın zamanda uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenilen Gamze C., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 12 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

HAYATA TUTUNDU

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gamze C., yoğun bakım ünitesinde gördüğü 1 gecelik tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatarak normal servise yatırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Tutuklanan şahıs, adliye çıkışında cezaevine götürülmek üzere polis aracına götürülürken gazetecilere söyledikleriyle hayrete düşürdü. Eski sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçaklayan ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklanan Fatih D., gazetecilere "İftiracı ve sonu olan kadınlar. Ben bıçaklamadım. Bana 2 milyon 200 bin lira taktı. Bunlar dolandırıcıdır. Pişman değilim, Allah'a havale ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Eskişehir, Allah, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de eski sevgilisini 12 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Cinsiyet Değiştiren Neslihan Doğrusöz Estetik Ameliyat Sonrası Fotoğrafını Paylaştı
19:48 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:40 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den ameliyat sonrası paylaşım
19:37 Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler
19:26 Hindistan'da 33 yıl sonra kayıp adam evine geri döndü
19:24 UEFA, Jose Mourinho'ya soruşturma başlattı
19:17 Hindistan'da 33 yıldır kayıp olan adam evine geri döndü: Meditasyon yaptım
19:13 Soruşturma başlatıldı! Kupayı alamayan Mourinho'ya bir darbede UEFA'dan
18:44 ABD'de Bir Hırsız, Atari Silahıyla Soygun Gerçekleştirdi
18:31 ABD'de bir hırsız, Atari silahıyla soygun gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 19:58:16. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de eski sevgilisini 12 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement