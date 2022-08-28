Çakırözer, Aktarı Ziyaret Etti: "Bamya Fiyatını Duyunca İnanamadım, Geçen Yıl 190-200 TL Olan Bamyanın Kilosu 850 Tl"

Eskişehir'de esnafı ziyaret eden CHP milletvekili Utku Çakırözer, "Bamya fiyatını duyunca inanamadım, geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de dün esnafı ziyaret etti. Çakırözer'in "Kuru bamya kaç lira" diye sorduğu esnaf, "230, 250 TL'ydi, şimdi 850 TL…" cevabını verdi. Kuru bamya için altın benzetmesini yapan Çakırözer'e esnaf, pahalı olduğu için bamyayı satamadıklarından yakındı. Çakırözer şöyle konuştu:

"BAMYANIN KİLOSU 850 TL"

"Eskişehir'de Hamamyolu'nda çarşıdayız. Esnafımız ile sohbet ediyoruz. Bamya fiyatını duyunca inanamadım, geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL. Ben duyunca inanamadım. Az önce misafir olduğum dükkanda da soran oldu, 850 TL'yi duyunca döndü gitti. Bu nasıl alınır, ne kadar alınır? 'Anca gram ile alınabilir' diye söylüyor esnafımız. Enflasyon, hayat pahalılığı bu."

"YAŞ BAMYA 50-60 TL"

Çakırözer'in "Siz alabiliyor musunuz" sorusuna bir yurttaş, "Nerede alıyoruz Sayın Vekilim, biraz zor. Kurusunu bırakın yaşını alamıyoruz. Yaşı da 50-60 TL olmuş" karşılığını verdi. Çakırözer, "Kuru bamyanın fiyatı bir yılda yüzde 400 yüzde 500 zam gelmiş. Hayat pahalılığı bu işte, enflasyon bu işte" dedi.