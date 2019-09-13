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Eskişehir'de esrarengiz kadın cinayeti

1 saat önce

Eskişehir'de esrarengiz kadın cinayeti Kendisinden haber alamayan kadın yatak odasında ölü bulundu Polis ekipleri zanlının yakalanması için teyakkuza geçtiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kendisinden haber alınamayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Eskişehir'de esrarengiz kadın cinayeti

Kendisinden haber alamayan kadın yatak odasında ölü bulundu

Polis ekipleri zanlının yakalanması için teyakkuza geçti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kendisinden haber alınamayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre; olay Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokakta bulunan bir apartmanının giriş katında yaşandı. Kendisinden bir süredir haber alınamayan İrem Ayrancı'nın yakınları evine gitti. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte kapının çalınmasına rağmen yanıt alamayan yakınları, çilingire haber verdi. Daha sonra eve gelen çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren yakınları, yatak odasında dehşet verici manzarayla karşılaştı. Yakınları yatak üzerinde Ayrancı'nın kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayrancı'nın öldüğünü belirledi. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İrem Ayrancı'nın katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıca olay yerinde öldüğü belirlenen İrem Ayrancı'nın cenazesi, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri Ayrancı'nın kesici bir aletle öldürüldüğü üzerinde duruyor.

Eskişehir'de esrarengiz kadın cinayeti

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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