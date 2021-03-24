Eskişehir'de etkili olan kar, yolları kapattı (2) - Son Dakika

ULAŞIMA KAPALI YOL KALMADI

Eskişehir'in ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geceden bu yana yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler kırsalda etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte ulaşıma elverişsiz hale gelen yollarda karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Ekipler şehir merkezinin Bozdağ, Hekimdağ gibi yüksek kesimleri başta olmak üzere İnönü, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, Han gibi kar yağışının yoğun olduğu yerlerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kent merkezinde de ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kırsal alanda da belediyenin sorumluluğunda olan hiçbir yolun ulaşıma kapalı olmadığı bilgisini paylaştı.