Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar köy yolunu kapattı - Son Dakika
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Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar köy yolunu kapattı

08.08.2022 09:54
Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar köy yolunu kapattı

Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar'ın Bahçecik Mahallesi'nde şiddetli rüzgar sebebiyle 3 adet ağaç devrildi. Dün gece devrilen ağaçların Bahçecik Mahallesi ve Beyyazı Mahallesi arasındaki köy yolunu kapattığı öğrenildi. İhbar üzerine ilgili birimlerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu ağaçların kaldırılmasıyla kullanılamayan yol trafiğe açıldı. Ağaçların devrilmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir'deki şiddetli rüzgarda çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım Eskişehir'deki şiddetli rüzgarda çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu
Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Beyyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar köy yolunu kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar köy yolunu kapattı - Son Dakika
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