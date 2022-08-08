Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu

08.08.2022 09:44
Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu

Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı 4 çadırın zarar görmesine neden oldu.

Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı 4 çadırın zarar görmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar'ın Buzluca Mahallesi'nde akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlar bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar, içerisinde 18 kişinin yaşadığı 3 çadırın uçmasına, 1 çadırın ise hasar görmesine neden oldu. Çadırlarda bulunan muhtelif yaşam malzemeleri, battaniye, halı, yastık ve yorganlar ise kullanılamaz hale geldi.

Yanlarındaki bakmak zorunda oldukları hayvanları bırakamadığı için Sivrihisar Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü misafirhanesine gitmeyen mevsimlik tarım işçileri, geceyi sağlam çadırlarda ve kendilerine ait otobüste geçirdi.

Sivrihisar Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bölgedeki mevsimlik tarım işçilerine çeşitli yardımlar yapıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli rüzgar mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını vurdu - Son Dakika
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