Şiddetli yağmur mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları vurdu - Son Dakika
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Şiddetli yağmur mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları vurdu

12.08.2022 09:38
Şiddetli yağmur mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları vurdu

Eskişehir'de etkili olan yağmur sonucu mevsimlik tarım işçisi olan 40 kişinin konakladığı 11 çadırda hasar oluştu.

Eskişehir'de etkili olan yağmur sonucu mevsimlik tarım işçisi olan 40 kişinin konakladığı 11 çadırda hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi'nin Benlikuyu Mahallesi'nde aniden bastıran yağmur bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgesinde yapılan incelemede 11 çadırın yoğun yağmur yağışından dolayı zarar gördüğü tespit edildi. Çadırların içerisinde bulunan toplamda 40 kişiye ait muhtelif yaşam malzemeleri, battaniye, halı, yastık ve yorganlar kullanılamaz hale geldi.

Şiddetli yağıştan çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçileri, kendi istekleriyle geceyi bölgede bulunan araçlarında geçirdi. Mağdur tarım işçileri, çadırlar bölgesine su girişini engellemek amacıyla kepçe talep etti. Talep üzerine Sivrihisar Belediyesi ve Karayolları 45. Şube Şefliği'nce zarar gören çadırlar bölgesine, düzenlenme ve yeni şu baskınının önüne geçme çalışmaları için iş makinası ve ekip gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli yağmur mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli yağmur mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları vurdu - Son Dakika
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