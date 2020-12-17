Eskişehir'de yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Eskişehir'de yoğun sis etkili oluyor

Eskişehir'de yoğun sis etkili oluyor Eskişehir kent merkezinde dün geceden başlayan ve öğlen saatlerine kadar etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kent merkezinin havadan çekilen görüntülerinde ilginç detaylar kameralara yansıdı.

Eskişehir'de yoğun sis etkili oluyor ESKİŞEHİR - Eskişehir kent merkezinde dün geceden başlayan ve öğlen saatlerine kadar etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kent merkezinin havadan çekilen görüntülerinde ilginç detaylar kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan sis, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Görevliler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sisten dolayı camilerin minareleri görünmedi. Sisin yoğun olduğu alanlar drone ile havadan görüntülendi.

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