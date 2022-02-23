Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı

23.02.2022 11:00
Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklandı.

Zafer Mahallesi'nde bazı ev ve araçlardan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli D.K'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan D.K, kovalamaca sonucu mahallenin ara sokaklarında yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de ev ve araçlardan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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