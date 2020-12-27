Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen S.Ş, E.A. ile B.F'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.