Odunpazarı ilçesinde E.T'ye ait iş yerinden sigara çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin P.D, B.D. ve S.A. olduğunu tespit etti.

Eskişehir 'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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