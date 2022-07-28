Eskişehir'de yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Odunpazarı ilçesinde E.T'ye ait iş yerinden sigara çalınması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin P.D, B.D. ve S.A. olduğunu tespit etti.
Farklı hırsızlık suçlarından da arandığı belirlenen 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.D, B.D. ve S.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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