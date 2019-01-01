Eskişehir'de Ev Yangını

Eskişehir'de bir evde çıkan ve hasara yol açan yangında, mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ve polis ekiplerince çıkartıldı.

Eskişehir'de bir evde çıkan ve hasara yol açan yangında, mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ve polis ekiplerince çıkartıldı.



Alınan bilgiye göre, Hayriye Mahallesi Yurt Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşayan Tayfun Günsaçgün'e (42) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Evde mahsur kalan Günsaçgün ile apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.



Yangın sırasında balkonda bulunan piknik tüpünün patlamamasını itfaiye ekipleri önledi.



Hurdacılık yaptığı öğrenilen Günsaçgün, olay yerindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Apartman sakinleri ise bir süredir psikolojik sorunları bulunduğunu iddia ettikleri Günsaçgün'ün apartmandan tahliye edilmesi için imza topladıklarını ifade etti.

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