Eskişehir'de ev yangınında yaralanan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de ev yangınında yaralanan kadın tedavi altına alındı

17.03.2022 16:28

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve elleri yanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve elleri yanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesi Yeni Mahalle 5. Dere Sokak'taki bir apartmanın birinci katında Bayram Uyumaz'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada dumandan etkilenen ve elinden yaralanan Münevver Uyumaz, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de ev yangınında yaralanan kadın tedavi altına alındı
Eskişehir'de ev yangınında yaralanan kadın tedavi altına alındı
Eskişehir'de ev yangınında yaralanan kadın tedavi altına alındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ev yangınında yaralanan kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
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