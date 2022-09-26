Eskişehir'de 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi

26.09.2022 14:00

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de evde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki evde Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin'in (21) çıkan silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince yakalanan baba İsmail A. (50), oğulları Baran (22) ve Beytocan A'nın (20), Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Baba ve 2 oğlunun savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki evde Volkan Şener ve Polat Gezgin ile baba İsmail A, oğulları Baran ve Beytocan A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şener ve Gezgin, tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Olay yerinden kaçan baba ve 2 oğlu 350 polisin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 2 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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