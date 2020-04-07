Eskişehir'de 'Evde kal' çağrılarını umursamayanlar - Son Dakika

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Eskişehir'de 'Evde kal' çağrılarını umursamayanlar
6 saat önce
Korona virüs salgını sebebiyle tüm dünyada 'Evde kal' çağrıları yapılırken, Eskişehir'ın bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklar uyarıları dikkate almayan vatandaşlar tarafından doldu taştı.
Korona virüs salgını sebebiyle tüm dünyada 'Evde kal' çağrıları yapılırken, Eskişehir'ın bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklar uyarıları dikkate almayan vatandaşlar tarafından doldu taştı.
Yeni tip Korona virüs Covid-19'a karşı ülke çapında önlemler, son hız devam ediyor. Bu kapsamda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilirken, diğer vatandaşlar için ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması için 'Evde kal' çağrıları yapılıyor. Eskişehir'de ise öğle saatlerinde ortaya çıkan görüntüler pek çok vatandaşın uyarıları dikkate almadığını gösterdi. Şehir merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, bankaların önünde oluşan kuyruklar ise sosyal mesafe kuralına da uyulmadığını gözler önüne serdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:20 Kaynak: İHA
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