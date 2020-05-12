Eskişehir'de evden çıkamayan 71 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Eskişehir'de evden çıkamayan 71 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evden çıkamayan 71 yaşındaki kadın, doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun sürpriziyle kutladı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evden çıkamayan 71 yaşındaki kadın, doğum gününü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun sürpriziyle kutladı. Odunpazarı Vefa Sosyal Destek Grubu, kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan Zeliha Özkök'ün doğum günü olması nedeniyle harekete geçti. Özkök'ün oturduğu eve giden ekip, pastayla ona sürpriz yaptı. Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan komiser Zekiye Güner, Özkök'e Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç'un selamını ileterek "Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu nice yaşlarınız olsun." dedi. Özkök ise sürprizden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Devletin yaşlılarını unutmadığını vurgulayan Özkök, "Çok mutlu oldum. Sizlere dua ediyorum. Eksik olmayın. Devletimize, milletimize, size teşekkür ederim." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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