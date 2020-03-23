Eskişehir'de, evden çıkmayanlara ekmek dağıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de, evden çıkmayanlara ekmek dağıtıldı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile birlikte ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 aileye ücretsiz ekmek dağıttı.

Eskişehir'de, evden çıkmayanlara ekmek dağıtıldı, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile birlikte ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 aileye ücretsiz ekmek dağıttı.

İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Hüseyin Alparslan, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile birlikte uyarıları dikkate alarak, sokağa çıkmayanlardan ihtiyaç sahiplerini belirledi. Yalaman Camisi İmam Hatibi Evren Yıldız, müezzin Ahmet Rıza Oran ve muhtarlık azası Erhan Erkmen ile birlikte 65 yaş ve üstü kişilerin evlerini ziyaret eden grup, ücretsiz ekmek dağıttı. Muhtar Alparslan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlıları belirlediklerini belirterek, "Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Odunpazarı Kaymakamlığı'mızın bize ilettiği bilgileri mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uysun. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz" dedi.Muhtarlığın ihtiyaçlarını karşıladığı görme engelli Kadriye Şen (75) de eşiyle evden çıkmadıklarını söyledi. Herkesi koronavirüsüne karşı evde oturmaya çağıran Şen, "Elimizden geldiğinde evden çıkmamaya çalışıyoruz. Muhtarımız ve gelenler tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Mümkün olduğunca kimse evden çıkmasın. Gençlere yazık, kimse kimseye bulaştırmasın. Herkes evinde kalsın, sağlığına dikkat etsin" diye konuştu.


Hüseyin Alparslan, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:08 Kaynak: DHA

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