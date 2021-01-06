Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde evinde sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde evinde sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğançayır Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramalarda 10 litrelik kaynatma kazanından oluşan sahte alkol üretim düzeneği, 2 kilo 5 gram anason, 25 kilogram şeker, 202 litre fermenteye bırakılmış alkol, 214 litre sahte içki, damıtmada kullanılmak üzere kapağında düzenek yapılmış 25 litrelik plastik bidon ile ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan H.P, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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