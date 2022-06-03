İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi , Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheliye ait eve ve depoya baskın yaptı. Baskında 65 litre etil alkol, 4,5 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan aroma kitleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi (2) - Son Dakika

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