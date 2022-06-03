Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi (2) - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi (2)

03.06.2022 11:19
Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi (2)

ALPU'DA 65 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİİl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

ALPU'DA 65 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kişinin sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheliye ait eve ve depoya baskın yaptı. Baskında 65 litre etil alkol, 4,5 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan aroma kitleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 30 litre sahte içki ele geçirildi (2) - Son Dakika
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