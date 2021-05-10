Evinin odasını silah atölyesine çevirmiş - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği operasyonda evinin bir odasını silah atölyesine çevirip, kurusıkı tabancaların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü tespit edilen M.Ö (36) yakalandı. Gözaltına alınan M.Ö., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde oturan M.Ö.'nün yasa dışı yollardan silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen M.Ö.'nün evine baskın yapıldı. Yapılan aramada M.Ö.'nün evin bir odasını silah atölyesine çevirdiği, kurusıkı silahların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 11 kurusıkıdan bozma tabanca, 10 sürgü takımı, 5 şarjör, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca fişeği, 2 'işkence' olarak tabir edilen namlu açmada kullanılan sabitleme aracı, el mengenesi, spiral makinesi, 68 ve 52 santim uzunluğunda 2 'pala' diye tabir edilen yasaklı bıçak ele geçirildi.Gözaltına alınan M.Ö. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından, emniyetteki ifadesinin alınması sonrası, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.