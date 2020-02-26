Eskişehir'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı - Son Dakika
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Eskişehir'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

6 saat önce

Eskişehir'de geçen yıl 5 bin 455 evlenme, 2 bin 45 boşanma gerçekleşti.

Eskişehir'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı, System.String[]

Eskişehir'de geçen yıl 5 bin 455 evlenme, 2 bin 45 boşanma gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de evlenmeler yüzde 2,5 azaldı, boşanmalar ise 9,7 arttı. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azalarak 2019 yılında 5 bin 455 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 6,20 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında bin 865 iken 2019 yılında yüzde 9,7 artarak 2 bin 45 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,33 olarak gerçekleşti.


Eskişehir'de ortalama ilk evlenme yaşı, 2019 yılında erkekler için 28,5 kadınlar için 25,9 oldu.


Eskişehir'de boşanmaların yüzde 37,3'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. - ESKİŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:07 Kaynak: İHA
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