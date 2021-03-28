Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de birden fazla evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de birden fazla evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Fatih, Huzur, Akarbaşı ve Bahçelievler mahallerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak tespit ettikleri Ç.Ç., G.Ç., Y.Y. ile G.K.M.'yi saklandıkları evlerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika

Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı

Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti

"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada

Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti

Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti

Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı

ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar