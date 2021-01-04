Evlerden kombi ve kalorifer peteği çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evlerden kombi ve kalorifer peteği çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
04.01.2021 10:41
Eskişehir'de evlerden su bataryaları ve kombi çaldığı iddia edilen şahıs, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de evlerden su bataryaları ve kombi çaldığı iddia edilen şahıs, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, gelen ihbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, Çamlıca, Eskibağlar ve Esentepe mahallelerinde yaşanan kombi, harç karma makinesi, su bataryası ve kalorifer peteklerinin çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının şüphelisi R.G. saklandığı evde polis ekiplerince yakalanırken, gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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