Yangın söndürme tüpünün tozundan etkilenen aile hastanelik oldu - Son Dakika
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Yangın söndürme tüpünün tozundan etkilenen aile hastanelik oldu

22.08.2022 09:51
Yangın söndürme tüpünün tozundan etkilenen aile hastanelik oldu

Eskişehir'de evlerinin mutfağında çıkan yangına müdahale eden bir aile, kullandıkları yangın söndürme tüpünün tozundan etkilenerek hastanelik oldu.

Eskişehir'de evlerinin mutfağında çıkan yangına müdahale eden bir aile, kullandıkları yangın söndürme tüpünün tozundan etkilenerek hastanelik oldu.

Olay, Şirintepe Mahallesi Meşelik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir evin mutfak kısmında yangın çıktı. Ocakta bırakılan yağın alev almasıyla çıktığı öğrenilen yangın, güvenlik amacıyla apartman katlarında bulundurulan yangın söndürme tüpüyle ev sahipleri tarafından söndürüldü. Kullanılan yangın söndürme tüpünün oluşturduğu toz sonucu 3 kişilik aile rahatsızlık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık personelleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeleri yaptı. Yangın söndürme tüpünden etkilenen 3 kişilik ailenin 112 Acil Servis personellerince ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı. Daha sonra tedbir amacıyla aileden 2 kişi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne erkek şahıs ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın söndürme tüpünün tozundan etkilenen aile hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın söndürme tüpünün tozundan etkilenen aile hastanelik oldu - Son Dakika
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