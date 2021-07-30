Eskişehir'de fabrikadan sac levha çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de fabrikadan sac levha çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposundaki sac levhaları çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposundaki sac levhaları çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir fabrikanın deposunda bulunan ve yaklaşık 500 bin lira değerindeki sac levhaların çalınmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, zanlıların iş yerinde çalışan O.P. ile S.D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, kent merkezindeki evlerinde gözaltına alındı. Zanlıların beyanı üzerine 13 tonluk sac levhalar, satıldığı hurdacıda ele geçirildi. "Hırsızlık malını satın alma" suçundan hakkında işlem yapılan hurdacı C.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler O.P. ve S.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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