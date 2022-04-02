Eskişehir'de fahri trafik müfettişlerine yönetmelik değişikliği anlatıldı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle ilgili fahri trafik müfettişlerine bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, fahri trafik müfettişlerine ait istatistiki bilgiler, müfettişlerin ihbar tutanağı düzenleyici maddeler, tespit tutanağı ve elektronik ortamda trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme esasları, uygulamanın amacı, yaşanan aksaklıklarla ilgili bilgi verildi.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.