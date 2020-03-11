Eskişehir'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de fal ve büyü bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaşayan Adnan Y'nin, insanların dini inanç ve duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, "büyü yapma, bozma, şeker ve tuza, kişilerden aldığı kirli çamaşırlara okuma, yıldız falına bakma ve muska yazma" suretiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan Adnan Y'nin evinde yapılan aramalarda bazı kitaplar, buzdolabı ve evin gizli bölmelerine saklanmış, yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere "büyü bozma" bahanesiyle hazırlanan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 49 mağdurun ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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