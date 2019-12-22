Eskişehir'de farklı kültürleri buluşturdular - Son Dakika
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Eskişehir'de farklı kültürleri buluşturdular

6 saat önce

Eskişehir Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Eskişehir'de önceki gün gerçekleştirilen "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliğinde farklı kültürlerden insanları bir araya getirdiklerini söyledi.

Eskişehir'de farklı kültürleri buluşturdular, System.String[]

Eskişehir Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, Eskişehir'de önceki gün gerçekleştirilen "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliğinde farklı kültürlerden insanları bir araya getirdiklerini söyledi.

Akyıldız, yaptığı açıklamada, "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla 81 ilde "Uluslararası Göçmenler Günü"nün kutlandığını anımsattı.

Antalya, Bursa ve Eskişehir'deki kutlamaların daha farklı geçtiğini aktaran Akyıldız, şunları kaydetti:

"Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüze, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp Eskişehir'deki etkinliğimize katılan dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen sanatçı Della Miles ve diğer sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'de 100 farklı kültürden öğrenci kardeşlerimizle ve göçmenlerle birlikte güzel bir etkinliği geride bıraktık. Kültürel zenginliği gösterebildiysek ne mutlu bize. Yunus Emre'nin kenti Eskişehir'deyiz. Yunus Emre, 'Gelin tanış olalım işi kolay kılalım' diyor. Birlikten kuvvet doğar şiarıyla farklı kültürden binlerce insanı bir araya getirdik."

Gökhan Akyıldız, Eskişehir, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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