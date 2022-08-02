Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 'Tehdit' suçundan 2 ay 24 gün hapis cezası bulunan S.O., 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.K., 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan K.B., 'Hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan S.C., 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ü., 'Yağma' suçundan 3 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası bulunan M.K. ve 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma' suçundan 9 ay hapis cezası bulunan H.A., yakalandı. Firari şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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