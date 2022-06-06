İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün 'avukatlık yapılanması'nda yer aldığı belirtilen avukatlar, A.T., M.U. ve İ.Ö.'nün kent merkezinde olduğunu tespit etti. Haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 ile 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ hükümlüsü, polis ekiplerince yakalanarak, tutuklandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü 3 avukat tutuklandı - Son Dakika

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