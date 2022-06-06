Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü 3 avukat tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü 3 avukat tutuklandı

06.06.2022 13:27
Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü 3 avukat tutuklandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 avukat, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 avukat, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün 'avukatlık yapılanması'nda yer aldığı belirtilen avukatlar, A.T., M.U. ve İ.Ö.'nün kent merkezinde olduğunu tespit etti. Haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla 7 ile 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ hükümlüsü, polis ekiplerince yakalanarak, tutuklandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından kapalı cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü 3 avukat tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü 3 avukat tutuklandı - Son Dakika
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