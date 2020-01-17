Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar - Son Dakika

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanıktan 9'una, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ'nün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddasıyla tutuksuz yargılanan 10 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Gökhan Karakuzu, Onur Gözaydın ve Samet Demirbaş'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan A.T, H.T, İ.Ç, M.K, R.Ç. ve M.D'yi 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptıran heyet, bir sanığın ise beraatine hükmetti.