Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö'nün Kumpas Davasında Karar

Eskişehir'de Fetö'nün Kumpas Davasında Karar

2 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından bazı kişileri usulsüz dinlemek amacıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla kumpas kurulan tutuksuz 60 sanık beraat etti.

Eskişehir'de Fetö'nün Kumpas Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından bazı kişileri usulsüz dinlemek amacıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla kumpas kurulan tutuksuz 60 sanık beraat etti.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, söz konusu dosyada özellikle adı geçen Eskişehirli iş adamı Mehdi Son ile diğer 59 kişinin beraatine karar verdi.

Dava dosyasındaki İçişleri Bakanlığı raporu

İddianameye eklenen İçişleri Bakanlığı disiplin kurulu raporunda, başka bir davada yargılanan FETÖ üyesi 26 eski emniyet mensubunun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siyasetçiler ve gazetecilerin de aralarında olduğu bazı kişileri usulsüz dinledikleri belirtildi.

Söz konusu eski polislerin, özellikle sanıklardan Mehdi Son üzerinden dinleme yaptığına değinilen raporda, "FETÖ/PDY örgütünün dinlemeleri gerçekleştirebilmek için sözde terör örgütü üyesi, suç örgütü üyesi ve ihalelere fesat karıştıran kişilermiş gibi gösterilerek iletişimine müdahale edilecek kişiler listesine eklendiği görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

FETÖ'nün, emniyet yapılanmasındaki üyeleri aracılığıyla sözde suç örgütü oluşturarak Eskişehir'de tanınmış kişileri dinlediği vurgulanan raporda, "İhaleye fesat karıştırma eylemlerinin geçtiği kurumlar olarak devlet hastaneleri, Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tepebaşı Belediyesi, icra daireleri gibi genel ve soyut anlatımlara yer verilerek, kurumlardaki kişilerin sözde örgütlerle faaliyet gösterdiği gerekçesiyle dinleme yapılmıştır." tespitinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Söz, Eskişehir, Güncel
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