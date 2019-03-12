Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö'nün Öğretmen Yapılanması Davasında Karar

Eskişehir'de Fetö'nün Öğretmen Yapılanması Davasında Karar

15 dakika önce

Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanıktan 4'üne, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'de Fetö'nün Öğretmen Yapılanması Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanıktan 4'üne, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan tutuksuz 7 sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüsamettin Helvacı, Yasemin Övez, Bilgin Zünbül ve Belgin Güçlü'yü "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırdı.

Diğer 3 sanık ise beraat etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de TOKİ Konutlarına Yoğun İlgi Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antiapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö'nün Öğretmen Yapılanması Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]