Eskişehir'de Fetö'nün Öğretmen Yapılanması Davasında Karar
15 dakika önce
Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanıktan 4'üne, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.
Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanıktan 4'üne, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan tutuksuz 7 sanık ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüsamettin Helvacı, Yasemin Övez, Bilgin Zünbül ve Belgin Güçlü'yü "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırdı.
Diğer 3 sanık ise beraat etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA
Eskişehir'de TOKİ Konutlarına Yoğun İlgi
Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır
Antiapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?