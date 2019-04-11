Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 1 Gözaltı
11 dakika önce
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Y.A., polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:36 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Y.A., polis tarafından gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel sektör çalışanı Y.A.'nın FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi. Y.A., İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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