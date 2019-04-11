Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 1 Gözaltı

Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 1 Gözaltı

11 dakika önce

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Y.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Y.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel sektör çalışanı Y.A.'nın FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi. Y.A., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:36 Kaynak: DHA
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