Eskişehir'de Fetö Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandıKonya, Muğla ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, biri muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile bir polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Konya, Muğla ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, biri muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile bir polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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