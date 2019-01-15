Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandıKonya, Muğla ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, biri muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile bir polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı



Konya, Muğla ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, biri muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile bir polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.

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