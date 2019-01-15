Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandıKonya, Muğla ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, biri muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile bir polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Konya, Muğla ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, biri muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile bir polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:03 Kaynak: AA

Muğla, Eskişehir, Güncel
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