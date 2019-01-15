Eskişehir'de Fetö Operasyonu
2 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 1 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 1 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Konya
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir astsubayı gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:13 Kaynak: AA
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