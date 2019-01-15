Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

2 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 1 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 1 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir astsubayı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:13 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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