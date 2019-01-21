Eskişehir'de Fetö Operasyonu
26 dakika önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sümayra D.Ö'yü, Batıkent Mahallesi'nde saklandığı hücre evinde yakaladı.
ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sümayra D.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının daha önce meslekten ihraç edilen istihbaratçı başkomiser eşinin de arandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:35 Kaynak: AA
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