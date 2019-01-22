Eskişehir'de Fetö Operasyonu
2 saat önce
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Ankara
ve Erzurum
cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında muvazzaf bir üsteğmen ile açığa alınan bir astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay A.Ö. saklandığı evde, muvazzaf üsteğmen R.Ç. ise kent merkezinde devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kimlik kontrolü sırasında yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:24 Kaynak: AA
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