Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Eskişehir'de Fetö Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında muvazzaf bir astsubay ile iki kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden muvazzaf astsubayın, işlemlerinin ardından soruşturmanın devam ettiği Çanakkale'ye götürüleceği belirtildi.

Diğer iki şüphelinin ise terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:03 Kaynak: AA

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